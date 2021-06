Piden retirar ‘mico’ en Reforma a la Administración de Justicia por polémicas modificaciones

A falta de un debate para que la Reforma a la Administración de Justicia sea una realidad, denunciaron un ‘mico’ en esta iniciativa que modifica los requisitos para que un abogado sin experiencia en la rama pueda ser magistrado de alta corte, procurador, registrador nacional o fiscal general.

Uno de los ponentes en la Cámara fue el representante Harry Gonzalez, quien manifestó que lo que busca es tener requisitos adicionales para aspirar a estos cargos.

En las mesas de trabajo de este proyecto de ley, algunas personas manifestaron ideas relacionadas en el sentido de que estos requisitos adicionales pudieran incluir la experiencia en otras profesiones distintas al Derecho, pero esto no significa y no puede entenderse bajo un punto de vista que se trata de disminuir los requisitos que actualmente tiene la Constitución y la Ley para los altos cargos de la Rama Judicial afirmó.

Por otra parte, manifestó que en Cámara se había planteado la posibilidad de eliminar ese parágrafo, pero al final de la discusión en la plenaria no se hizo, sin embargo dijo que si efectivamente era inconstitucional, debería retirarse.

“Yo creo es que el Senado de la República no ha hecho bien la tarea, de revisar en detalle los temas, me parece que en la Comisión Primera de Senado se avanzó muy rápido y no vieron en detalle qué se puede corregir, porque si esto tiene errores, debe corregirse antes de que se apruebe esta ley”, puntualizó.

A su turno, desde la Comisión Primera del Senado, el senador Luis Fernando Velasco dijo que no era una buena idea mantener este parágrafo.

“Para impartir justicia se precisa de una preparación especial de una formación especial creo que no es buena idea tratar de habilitar la formación que no tiene que ver exactamente con los temas de justicia como requisitos para acceder a los cargos de la justicia”, afirmó Velasco.

Por otra parte, pidió que, por el contrario, los encargados de impartir justicia deberían estar mejor preparados y no esperar acceder a estos altos cargos con estas facilidades.

A esta Reforma a la Administración de Justicia le falta un debate en la plenaria del senado para que se convierta en ley y su trámite debería darse antes del 20 de junio, fecha en la que finalizan las sesiones en el Congreso.