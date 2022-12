Piloto de Chapecoense no cumplía con suficientes horas de vuelo: abogado

El piloto del avión de la compañía boliviana LaMia que se estrelló en Medellín con 77 personas a bordo a fines de noviembre carecía de las horas de vuelo reglamentarias para realizar vuelos comerciales, declaró el abogado de uno de los copilotos de la aeronave.



"Hemos podido evidenciar que el piloto Miguel Quiroga (fallecido) no cumplía con la cantidad de horas de vuelo que se establecen", dijo Omar Durán, abogado de la familia del copiloto Fernando Goytia, también fallecido en el siniestro, a la agencia estatal de noticias ABI.



En el accidente, que se produjo el 29 de noviembre, murieron 71 de las 77 personas que iban a bordo, entre ellas jugadores y directivos del club Chapecoense de Brasil, así como periodistas.



"Parece que el año 2013 se manda una información falsa y, pese a que se verifica que (Quiroga) no tiene horas de vuelo, se lo habilita como piloto", sostuvo Durán.



El abogado admitió que Goytia tenía conocimiento de esta situación, pero optó por no revelarla para preservar la reputación de la aerolínea.



"Goytia era empleado de la empresa, muy meticuloso, sabía muy bien de los aviones, mientras que Quiroga no tenía mucha experiencia", señaló Durán.



Por otra parte, el diario La Razón reportó que Néstor Higa, abogado de Marco Antonio Rocha, uno de los socios de LaMia, buscado judicialmente en Bolivia, habría sugerido que su cliente ya no se encuentra en Paraguay, donde la policía presume que permanece, sino en Colombia, y que teme regresar al país por falta de garantías constitucionales.



Los primeros días de diciembre, la Dirección de Migración informó que, de acuerdo a sus registros, Rocha había salido de Bolivia con destino a Paraguay la semana previa al accidente aéreo.



"La aerolínea va a hacer los trámites para que a las familias de las víctimas se les haga el resarcimiento de 165.000 dólares por cada persona fallecida", remarcó Higa en conferencia de prensa brindada en Santa Cruz (este).