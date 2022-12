Pilotos de Acdac, dispuestos a volver a trabajar si Avianca no toma represalias

En entrevista con BLU Radio, el capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, dijo que los pilotos en paro están dispuestos a regresar a trabajar si Avianca garantiza que no habrá represalias en su contra.



“Nosotros nunca nos hemos levantado de la mesa. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. El día domingo nos reunimos con la ministra de Trabajo (…) Ese día nos preguntó si estábamos dispuestos a volver y les dijimos que sí, pero obviamente no podemos ir allá sin un acta de retaliaciones”, dijo.



Agregó que Avianca no “ha querido firmar el acta” y acusó a la aerolínea de estar interesada en que la huelga perdure para “acabar con la asociación y con la convención colectiva”.



Sobre la imputación de cargos de la Fiscalía General de la Nación, el capitán dijo que está dispuesto a sostenerse en lo que ha dicho, aunque negó que haya comparado a Avianca, empresa denunciante, con LaMía, la aerolínea que provocó el accidente del Chapecoense.



“Cuando ocurre el accidente de LaMia se hacen evidentes políticas que generan las administraciones. Yo dije que los accidentes aéreos se generan en los escritorios de las compañías, pero eso en el caso de políticas inseguras”, dijo.



Explicó que su afirmación se encamina a afirmar que cuando se generan políticas de productividad que afectan la seguridad eso termina en un accidente.



“Cuando vemos el accidente de Chapecoense siempre termina en unas políticas que venían generándose”, agregó.



En ese sentido, Hernández manifestó que no hay razón para que la Fiscalía le impute cargos por pánico económico, pues, según dijo, sus declaraciones buscan mejorar la seguridad aérea.



“Aquí lo que hemos hecho y seguiremos haciendo es denunciando las situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad aérea del país”, enfatizó.



