Pilotos de Avianca iniciaron operación 'cero trabajo suplementario'

Más 750 pilotos de Avianca entraron desde la media noche en operación 'cero trabajo suplementario' debido a incumplimientos salariales por parte de la empresa.



El capitán José María Jaimes, explicó que se trata de dejar de hacer labores que realizan en sus tiempos libres como colaboración a la empresa y por las cuales los itinerarios de vuelo se cumplen.



"En Avianca no hay la cantidad de de pilotos necesaria, por ende los pilotos volamos en días libres, dejamos que nos notifiquen los vuelos en las horas que no son, en días de descanso nos llaman y vamos al aeropuerto y eso no lo vamos a hacer más", informó.



La decisión se toma luego de 20 días de negociación con la empresa, en los cuales no se logró un acuerdo en cuento a temas salariales.



"Estamos pidiendo que nos igualen a los suelos de Avianca Perú, que para un comandante la diferencia es al aproximadamente del 25%, es decir 2.000 dólares y para los copilotos, es de 1.000 dólares", señaló.



Por su parte, Avianca calificó como inoportuno y desafortunada la decisión de los pilotos de anunciar una operación reglamento, tras varios días de negociación.



El presidente de Avianca, Hernán Rincón, afirmó que es "increíble que los pilotos de ODEAA anunciaran hoy su desafortunada decisión de iniciar una operación reglamento".



Agregó que "la aerolínea adelantará los esfuerzos necesarios para mantener la conectividad y el servicio en medio de la coyuntura generada por los aviadores de esta agremiación”.



Finalmente, reiteró el firme deseo de llegar, a partir de un diálogo abierto y respetuoso, a un acuerdo justo y responsable para ambas partes, buscando el equilibrio entre sus aspiraciones y la realidad financiera de la Compañía, sus necesidades operativas y su sostenibilidad a largo plazo.