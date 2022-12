Plata de crédito a Navelena no se ha perdido y volverá con intereses: BanAgrario

El presidente del Banco Agrario, Luís Enrique Dussan, rechazó los señalamientos de la Contraloría sobre el supuesto detrimento patrimonial por más de $135.000 millones por el crédito otorgado a Navelena para el cierre financiero del proyecto del río Magdalena.

Publicidad

Señaló que la plata del préstamo a Navelena no se ha perdido, que está en una fiducia y será reintegrada al banco con intereses.

"Estamos en un trámite de la liquidación del contrato de la asociación público privada para que una vez se haga el proceso al primero que se le gire sea al Banco Agrario con sus respectivos interés corrientes y de mora", explicó.

Publicidad

Dussan reconoció que se cometieron algunos errores al interior de la junta de banco al aprobar el crédito pero reiteró que los recursos están garantizados.

Publicidad

Además, cuestionó que la Contraloría determine detrimento patrimonial sobre recursos que provienen del giro normal del negocio y no del presupuesto general de la Nación.

"No comparto lo que dice la Contraloría, tenemos los argumentos suficientes de que los recursos están garantizados y además, es claro que los recursos del Banco Agrario no son recursos públicos, no provienen del presupuesto general de la nación, sino de recursos del giro del negocio cómo cualquier banco privado", mencionó.

Publicidad

El presidente del banco estimó que a más tardar en octubre se podrá desentrabar el proceso de liquidación para pagarle el crédito de $120.000 millones que con interés ya podría ascender a unos $140.000 millones.