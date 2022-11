Playas de Cartagena podrían reabrirse a mitad de junio: alcalde William Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau, habló con BLU Radio sobre las medidas que se han implementado en la ciudad para evitar que sigan avanzando los contagios de COVID-19.

Precisó que ya hay más control por parte de las autoridades y señaló que todo transcurrirá de acuerdo con el buen comportamiento de la ciudadanía.

Publicidad

“Decretamos zonas de especial cuidado por el alto volumen de contagiados, tenemos cercos epidemiológicos y medidas especiales, por ejemplo, en Bazurto”, dijo Dau.

Lea además: Ordenan reabrir investigación disciplinaria a exalcalde Char

“Hay seis barrios con mayor cantidad de casos donde ya tenemos activo un plan para atender a la población”, indicó.

No obstante, el mandatario indicó que se hará un monitoreo diario para evaluar el comportamiento de los cartageneros y flexibilizar algunas medidas.

Publicidad

“El decreto que sacamos cubre hasta el 30 de junio, pero si vemos un buen comportamiento ciudadano, vemos que la curva se ha aplanado, hay disciplina social y demás, podremos levantar restricciones el día 16”, indicó.

Publicidad



“Mientras tanto, hemos delegado funcionarios de la Alcaldía con la que evaluamos la reapertura económica y les solicite la lista de negocios que podríamos liberar al 16 de junio con estrictos protocolos de bioseguridad”, añadió Dau.

En relación a las Unidades de Cuidado Intensivo, UCI, el mandatario hizo una grave denuncia al asegurar que encontró personas haciendo uso de estas unidades sin que fuera necesario.

“El pasado fin de semana encontramos una ocupación de UCIs en un 85%, ya finalizando el fin de semana había bajado a un 79% porque habían otras personas ocupando estas camas sin necesitarlo”, sostuvo.

“No me atrevo a decir que sea un caso de corrupción, pero las EPS estaban enviando pacientes no tan graves a las camas UCI. Nos han llegado denuncias, acusaciones muy graves y no puedo creer que empresas serias hagan eso, por eso mandamos a investigar”, indicó el mandatario.

Publicidad

A su vez, indicó que el Ministerio de Salud les entregó 29 ventiladores nuevos que fueron llevados desde Bogotá

y que ya están instalados en el Hospital Universitario de Cartagena.

Vea aquí: Usuario en redes detrás de amenazas a médicos de Cartagena dice que lo hackearon

En lo que tiene que ver con las playas, el mandatario precisó que planea reabrirlas al 16 de junio, dependiendo la curva de contagios y el comportamiento ciudadano.

Publicidad

“La prohibición de playas es por un decreto nacional, pero creo que con prudencia se podrían reabrir para la segunda mitad de junio”, precisó.

“Así como se permite hacer ejercicio, podríamos dejar a la gente ir al mar con protocolos de distanciamiento, pico y cédula u otras opciones. Hay que mirar, pero es algo que toca reabrir pronto porque Cartagena es mar, es playa y la playa es saludable”, puntualizó Dau.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad