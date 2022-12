Plenaria de Cámara hundió listas cerradas y paridad

Los votos de los representantes del Partido Liberal y Cambio Radical fueron claves para hundir el artículo 8 de la reforma política.

Luego del hundimiento, no fue la ministra de Interior, en representación del Gobierno, quien tomó la palabra, el representante Edward Rodríguez del Centro Democrático subió al atril y rechazó contundentemente la actitud del Partido Liberal y Cambio Radical, que según él, abandonaron al Gobierno.

“Esto ya no tiene razón de ser... digamos la verdad, nos sentimos abandonados en lo que se quiere construir en contra de la corrupción, en fortalecimiento de los partidos. Esta reforma se hundió porque lo esencial no está, le pido al Gobierno que estudie muy bien si existe esta famosa coalición porque nos sentimos abandonados por el Partido Cambio Radical y el Partido Liberal”, dijo Rodríguez.

Los gritos no se hicieron esperar y el desorden se apoderó de la Plenaria. Inmediatamente Harry González del Partido Liberal pidió la palabra y rechazó las palabras del representante uribista: “Como vocero del Partido Liberal, dejamos claro que no hacemos parte de la coalición de Gobierno, somos independientes. Estamos respaldando la reforma política, pero le pido a la bancada del Centro Democrático que deje de estar ejerciendo fuego amigo y generando distractores, si el Centro Democrático no tiene la capacidad de apoyar al Gobierno Nacional que también se declare en independencia”, dijo.

En el mismo sentido, Julio César Triana habló en representación de Cambio Radical.

“Edward Rodríguez es excelente para unas cosas, pero olvida la vigencia del estatuto de la oposición que permite que los partidos se declaren en independencia u oposición. sería bueno también resaltar el listado de los proyectos del Gobierno que Cambio Radical ha apoyado. No puede ser ley lo que quería pasar, los que apoyan las listas cerradas querían hacerse ver como los pioneros de la lucha contra la corrupción y no es así”.

Hay que resaltar que hacia el mediodía la eliminación de este artículo fue negada, y horas después, al no poder hallar consensos sobre las listas cerradas y la paridad, la propuesta liberal cobró más fuerza.