¿Podrían enfrentar los conductores de aplicaciones multas de hasta $700 millones?

Mañanas BLU 10:30 se puso en contacto con dos de las cinco personas a las que la Superintendencia de Transporte investiga y quienes podrían ser sancionados con multas de hasta 700 millones pesos de acuerdo con el jefe del ente de vigilancia, Camilo Pabón. Los dos procesados consultados aseguraron que no han sido notificados.

Los investigados, supuestamente conductores de transporte ilegal en Magdalena, César, La Guajira y Bolívar, afrontan posibles multas por infringir no solo la Ley de Tránsito, sino además la de Transporte

Steven Hooker, uno de los investigados, dijo que no sabía nada del proceso.

“A mí nunca me han notificado, no sé anda, no he hecho nada. No sé por qué están haciendo esto contra mí si en Colombia nunca ha sucedido. Considero que es una exageración”, dijo Hooker.

BLU Radio consultó con un abogado especializado, quien aseguró que legalmente no se puede aplicar la Ley de Tránsito, junto a la de Transporte, para establecer sanciones. De acuerdo con los juristas a ninguna persona se le puede aplicar dos veces la ley.

Fuentes consultadas por BLU Radio en la Superintendencia de Transporte aseguraron que los procesos contra los cinco supuestos conductores ilegales puede ser la puerta de entrada a sancionar masivamente a conductores de aplicaciones como Uber o Didi, mas no a dichas compañías.

