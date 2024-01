Polémica en Neiva por video de concejal con fajos de billetes y hasta un arma

En redes sociales se hizo viral un video que muestra a un concejal de Neiva al estilo de un narco mostrándole a quien realiza la grabación varios fajos de billetes y en el que, además, se puede ver un arma de fuego.

Se trata del concejal por el partido Alianza Social Independiente (ASI) Abel Mendoza Vásquez, quien en diálogo con Blu radio reconoció que el video, que además está ambientado por un corrido mexicano de los Tigres del Norte, fue grabado por el mismo, según indica, hace ocho años y que quienes hoy lo publicaron son sus contradictores políticos

“Ese video surge aproximadamente hace ocho años, cuando me dedicaba al tema empresarial y en mis viajes, pues uno transporta dinero en físico o a través de las cuentas, pero no tienen nada irregular. ¿Por qué hasta ahora?, ¿porque antes cuando no era concejal?, antes no había realizado ninguna denuncia, pero actualmente lo hice en el”, aseguró el cabildante

Aunque se ve una gran cantidad de dinero en efectivo aseguró que el monto no superaba los 30 millones de pesos, dinero proveniente de los negocios que tenía para la época y para la compra de mercancía.

“No lo que contempla la norma, uno puede transportar hasta 30 millones en su vehículo siempre y cuando usted lo pueda justificar y no hay ninguna norma que lo impida, si usted puede soportar 30 millones de pesos lo puede hacer y lo puede transportar en el vehículo”, dijo.

Aseguró que, aunque no se sabe quién filtro el video, esta grabación de 25 segundos se conoció porque estaba guardada en un teléfono celular que se le perdió y reitero que todo se trataría de ataques por parte de contradictores políticos.

“No tengo conocimiento, pienso yo que es un ataque de bodeguitas. En algún momento se me perdió un teléfono personal, a cualquier persona se le puede perder un teléfono y estos son ataques que vienen de personas que yo he denunciado y las seguiré haciendo”.

Tras la polémica que ha generado la publicación, el partido Alianza Social Independiente (ASI) señaló que no tenían conocimiento del video que protagoniza un miembro de su partido y anunció que investigarán los hechos para intentar esclarecer lo sucedido, así como remitir el caso ante los entes de veeduría en caso de ser necesario.