Policía adelanta gigantesco operativo contra bandas de medicamentos adulterados

Las autoridades adelantan un operativo contra de las bandas de tráfico de medicamentos adulterados en Cúcuta y Bogotá.



Hasta el momento se han registrado más de 50 capturas y se conoció que por primera vez de realizarán operaciones de extinción de dominio contra más de 100 establecimientos donde eran comercializados. (Vea además: Invima lanza advertencia por uso de medicamento homeopático )



Se calcula que las ganancias y la inversión de quienes participaban en este delito superan los 30 millones de pesos.



Las operaciones se realizaron en droguerías y establecimientos que también están siendo investigados.



Escuche en este audio más información sobre:



-Algunos sectores del partido Conservador están pidiendo el cambio del directorio nacional y la presidencia de esta colectividad.



-El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia afirmó que es preocupante que no hayan salido sentencias en casos de asesinatos y amenazas de defensores los derechos fundamentales. Aseguró que la ONU intervendrá ante fiscalía.



-El Presidente Juan Manuel Santos agradeció al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, por su apoyo a Colombia para la eliminación del Visado Schengen. Aseguró el mandatario: “ustedes han sido fundamentales, de manera que no tengo sino sentimientos de gratitud. Presidente Rajoy, a nombre de todos los colombianos, queremos decirle: muchas gracias, usted es un gran amigo de Colombia”.



-La Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la cartelización empresarial y otros delitos en contratación pública.



-Cristina Arango Olaya presentó su renuncia como presidenta de Coljuegos, cargo que ocupaba desde enero de 2014. La renuncia obedece a que el alcalde electo de Cali Mauricio Armitage la nombró como gerente de Empresas Municipales de la capital del Valle.



-Veinte años después de la Declaración de Beijing, agenda firmada por 185 naciones para el empoderamiento de las mujeres, ningún país ha alcanzado la plena igualdad de género.



-A partir del próximo viernes el horario de la rumba en Cali será hasta las 4:00 de la mañana.



-El Campo de producción ‘Castilla’, en el Meta, operado por Ecopetrol, alcanzó un nuevo récord de producción al llegar a los 125.699 barriles diarios de crudo durante el mes de Noviembre, este campo actualmente aporta cerca del 12% de la producción nacional y el 21% de la producción directa de la estatal petrolera.



-Regresó la normalidad al Palacio de Justicia José Félix de Restrepo de Medellín. El recinto, donde funcionan la mayoría de los juzgados de la capital antioqueña, estuvo desde la semana pasada sin servicio telefónico al parecer por un daño en la planta física.



-El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que Rusia no tiene derecho a "calumniar" a Turquía, acusándola de comprarle petróleo al Estado Islámico.



-Alrededor de 1 millón de habitantes del sur oriente de Bogotá se verán beneficiados con la renovación y modernización del laboratorio clínico de radiología e imágenes diagnósticas del Hospital del Tunal.



-Las autoridades están conmovidas con la historia de una mujer que defendió de una golpiza a un joven que la quería atracar.