Policía confirma secuestro de comandante de la estación de Colón Génova, Nariño

La Policía Nacional confirmó, a través de un comunicado, el secuestro del comandante de la estación de Policía del municipio de Colón, Génova, Nariño, intendente Luis Alberto Gómez e informó que se encontraba de permiso y movilizándose en su vehículo personal cuando fue interceptado por hombres armados.

“En las últimas horas en el sector conocido como las Cuchillas entre los municipios de Florencia y Mercaderes Cauca, habría sido secuestrado el señor Intendente Luis Alberto Gómez Olivar, comandante de la estación de policía Colón Génova”, señala la institución en el comunicado.

Y agrega que “el uniformado se encontraba de permiso y se movilizaba en su vehículo personal cuando fue abordado por sujetos armados en la carretera”.

“Desde el comando de Policía Nariño rechazamos este hecho criminal y responsabilizamos a sus captores por la vida e integridad del uniformado, de igual forma, el equipo interdisciplinario de la unidad acompaña a su esposa e hijo en este difícil momento", concluye la comunicación de la Policía.

Familia del intendente secuestrado aseguró que captores son del ELN

"¡Amor, me paró la guerrilla! No me vayan a llamar", fue el único mensaje que logró enviar el intendente y comandante de la Policía del municipio de Colón-Génova, Luis Gómez, a su esposa a las 7:47 de la mañana de este sábado 29 de julio, antes de ser secuestrado por guerrilleros del ELN que habían montado un retén ilegal en la vía que de Higuerones conduce al municipio de Florencia, en el sur del Cauca, cerca del límite con el departamento del Cauca.

Carmen Helena Delgado Viveros, cuñada del uniformado, confirmó a Blu Radio que el intendente viajaba solo a bordo de su vehículo particular y que, después de ese mensaje, nunca volvieron a saber de él, ya que los celulares están apagados.

En su relato, la angustiada mujer dijo que algunos conductores de vehículos de servicio público que también cayeron en el retén ilegal lograron tomar algunas fotografías en donde se ve claramente a los subversivos. Manifestaron que al intendente Gómez, luego de obligarle a detener el vehículo, se lo llevaron con rumbo desconocido.

"¡Por favor, déjenlo libre ya!", exclamó la mujer tras asegurar que la esposa y el hijo de 13 años de edad lo estaban esperando desde tempranas horas en la casa y nunca llegó.

"Le pedimos al Gobierno nacional y a las autoridades una acción inmediata para evitar que lo saquen de la zona, porque estoy segura de que aún continúa cerca de donde lo secuestraron", manifestó doña Helena Delgado.

"Mi cuñado es un buen esposo, un excelente hijo y un extraordinario padre. ¡No le vayan a hacer nada!", suplicó la familiar, quien aseguró que desde hace varios meses él es el comandante de la policía en el municipio de Colón-Génova y que no tenía problemas con nadie.

En las fotografías tomadas por algunos pasajeros se puede apreciar a por lo menos cinco hombres vestidos de camuflado que están exigiendo documentos al conductor de un vehículo tipo campero, mientras que en otra de las fotografías se ve claramente a lo que serían pasajeros de un vehículo de servicio público, el cual fue pintado con letreros alusivos al ELN.

El ELN estaría detrás del secuestro del comandante de la Estación de Policía de Colón Génova, Nariño.



Así lo advierte su familia que tiene en su poder fotos del retén ilegal. La Policía confirmó el secuestro aunque no específico su autoría #VocesySonidos pic.twitter.com/oLze8flong — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2023

Este hecho ocurrió casi simultáneamente a otro retén que esa agrupación alzada en armas, hoy en diálogos de paz con el gobierno nacional, montó a solo diez minutos del casco urbano del municipio de Los Andes Sotomayor, en el noroccidente de Nariño, donde luego de pintar los automóviles con letreros del ELN, los dejaron atravesados.

Según algunos vecinos del sector, uno de estos automotores podría haber sido cargado con explosivos, ya que así lo manifestaron los guerrilleros en su huida, según dijeron los campesinos del lugar.

En otro hecho, a seis días de que comience el cese bilateral de fuego entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro, disidentes de las Farc y una columna del ELN sostuvieron intensos combates en las veredas como el Palacio y Carrizal, zona rural del municipio de Los Andes Sotomayor, sin que hasta el momento se conozca si hubo bajas o heridos de las dos agrupaciones alzadas en armas.

Las autoridades del ejército y la policía evalúan, junto con el gobernador del departamento, John Rojas, la delicada situación que se registra este sábado en varios municipios del departamento, donde hay una marcada presencia del ELN.

