Policía reconstruye muerte de Luis Colmenares durante juicio a Carlos Cárdenas

del 31 de octubre durante el juicio contra Carlos Cárdenas.

El uniformado relata el momento en el que Laura Moreno le indicó el lugar donde se habría lanzado el joven y dice que ella le mintió.

“Llegué, me entrevisté con ella, me relató lo que había sucedido, le dije muéstreme por donde usted cree que se lanzó, procedí a hacer el recorrido con ella hasta la carrera 15, pasando la motocicleta cerca al canal. Me dijo que estaban sentados y de un momento a otro se lanzó”.