“Policías no asistieron a David, no se preocuparon”: amigo de muerto en Cespo

En diálogo con Blu Radio, Daniel Ariza, un amigo de David Alejando Pinto Díaz, el joven que falleció tras una pelea durante una fiesta en el Centro de Estudio Superiores de la Policía, Cespo, en el norte de Bogotá, aseguró que los uniformados que llegaron al sitio no se preocuparon por el joven pese a que estaba en el suelo.

“Los policías que llegaron al lugar no asistieron a David, no se preocuparon, no nada”, aseguró Daniel.

Además explicó que luego de la pelea entre su amigo y otro joven, también llegaron al lugar paramédicos, pero tampoco lo socorrieron.

“Los paramédicos llegan y en ningún momento dicen que hay que subirlo a una ambulancia o llevarlo a algún hospital”, finalizó.

Por otro lado, explicó que la pelea entre David Alejandro Pinto y el otro joven comenzó porque el otro lo acusó de ladrón.

“La pelea es porque David supuestamente había movido un carro, que había cogido las llaves de un carro abusivamente y había tratado de llevárselo”, finalizó.