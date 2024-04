Policías nunca abuchearon a presidente Petro: general Salamanca sobre discurso de “ollas en barrios”

“Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla, lo que pasa es que la olla” lo compra, fueron las palabras del presidente Gustavo Petro que causaron indignación en medio de la presentación de la nueva estrategia de seguridad que se implementará en el país. Durante el discurso del mandatario se escucharon algunos abucheos del público; sin embargo, el general William Salamanca, director de la Policía, aseguró que eso no fue así.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, insistió en que “los policías nunca abuchearon al señor presidente”. Señaló que, en el Movistar Arena de Bogotá, donde se desarrolló el evento, había cerca de 10.000 personas y, de esas, 250 o 300 eran miembros de la Policía y el resto de los asistentes hacían parte de la comunidad en general.

“Lo que el señor presidente mencionó, pues para mí, es un llamado de atención porque debo revisar dónde hay alguna fractura que permita que el delincuente permee un policía. Tenemos la claridad meridiana de enfrentar la corrupción en la Policía, lo hemos hecho con contundencia, pero claro, tampoco puedo yo generalizar que donde haya una olla de vicio, haya un convenio con laPolicía, sí deba ajustar controles si lo estamos haciendo. Y sobre eso, nosotros ya trazamos una agenda para arreciar contra los dispendios de división en Colombia que hemos detectado más de 3.800 con la Fiscalía y con nuestra inteligencia”, indicó.

Según añadió, lo tomó solo como un llamado de atención, pues el presidente Petro “conoce las actuaciones de la Policía y la ofensiva contra la criminalidad”.

“En este país, donde hay economías ilícitas, pues también el policía no está ajeno a que se deje permear por parte de esa ilegalidad y no lo desconozco. En esto acepto que he encontrado comportamientos de que trabajan de la mano con la delincuenciay los hemos descubierto nosotros mismos”, comentó.

Por otro lado, el general Salamanca dio detalles sobre los recientes atentados a estaciones de Policía en diferentes regiones del país por parte de disidentes de las Farc. Indicó que estos ataques son una expresión “cobarde” de los criminales en la zona del departamento del Cauca y sur del Valle del Cauca; aclaró que estos hechos no han dejado ninguna afectación a personas ni a los policías.

