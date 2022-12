Ponencia avalaría nombre de Farc como partido político

BLU Radio conoció la ponencia que el magistrado Armando Novoa presentará ante la plenaria del Consejo Nacional Electoral, CNE, en la que se avala el nombre FARC - Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- como partido político.



El nombre era uno de los puntos más polémicos del proceso y al respecto, el magistrado Novoa dice que la sigla Farc sí se ajusta a las normas.



“Aunque el nuevo partido mantiene las siglas de la agrupación de origen (FARC), no existe objeción alguna a esta decisión pues el contenido de la sigla es totalmente distinto al anterior y se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 130 de 1994. Además, adviértase que de la sigla desaparecen las letras EP que en la nomenclatura del grupo en armas significaba “Ejército del Pueblo”, dice.



Le puede interesar: Reuniones Farc y ELN no buscan ser una coordinadora guerrillera: Restrepo.



La ponencia advierte que de ser aprobada, el CNE consideraría que no hay ninguna limitación para registrar el nombre.



Además, admite como directivos del partido a:



-Rodrigo Londoño – presidente



-Luciano Marín – consejero político nacional



-‘Pablo Catatumbo’ – consejero nacional



Además, aparecen los nombres de otros nombres del secretariado que sería directivos como ‘Pastor Alape’, Rodrigo Granda, ‘Victoria Sandino’, e incluso el profesor ‘Jairo Estrada’, que hoy es vocero en el Congreso.



De esta forma se avalaría toda la organización, estatutos, conceptos ideológicos e imagen del partido, tal cual como lo presentó las Farc.



Publicidad