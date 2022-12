Por comentarios de Donald Trump, J Balvin cancela participación en Miss USA

Tras los comentarios del propietario del certamen, Donald Trump, sobre los latinos, en los que aseguró que los mexicanos solo llevan a su país drogas, crimen y violadores, El cantante colombiano J Balvin canceló su actuación en el concurso Miss USA.



El cantante, en su cuenta de Twitter, escribió que si bien sabe que con esta acción no salvará al mundo, espera sentar su voz de protesta con esta decisión. (Lea también: J Balvin, en problemas por decir que las bogotanas son feas )



“Donald Trump .... Con el comentario sobre los mexicanos se le fue la mano . Como latino toca hacernos respetar”, escribió en la red social.





"Creo que la música es para divertirse. Es que la gente tenga un buen rato. No soy un salvador y no soy Robin Hood Pero en este caso, me siento totalmente cómodo y responsable con mi decisión de cancelar miss usa . Oportunidades vendrán si Dios quiere de televisión nacional en USA pero como latino es mi decisión ARRIBA LOS LATINOS Y ARRIBA MÉXICO !!", dijo también en instagram

En días pasados, Trump aseguró que México manda a su gente (a Estados Unidos), pero no manda lo mejor: “Está enviando a gente con un montón de problemas. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos".