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Blu Radio  / Nación  / Por contrabando DIAN incauta vehículos avaluados en más de $9.600 millones

Por contrabando DIAN incauta vehículos avaluados en más de $9.600 millones

El operativo forma parte de una ofensiva para verificar la legalidad de la maquinaria que circula y se comercializa en los principales corredores viales y terminales del país.

Oficina de administración tributaria en Cartagena
Por contrabando DIAN incauta vehículos avaluados en más de $9.600 millones
Oficina de administración tributaria en Cartagena
Por: Margarita Bedoya
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Actualizado: 23 de mar, 2026

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