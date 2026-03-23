Por contrabando DIAN incauta vehículos avaluados en más de $9.600 millones

En una serie de intervenciones estratégicas orientadas al control de mercancías en el territorio nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) reportó la aprehensión de dos vehículos de carga pesada en la ciudad de Cartagena, cuyo valor comercial conjunto asciende a los $9.600 millones de pesos.

Estos operativos, desarrollados entre el 8 y el 14 de marzo, forman parte de una ofensiva institucional para verificar la legalidad de la maquinaria que circula y se comercializa en los principales corredores viales y terminales del país.

El primer procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control aduanero ubicado en la carretera Mamonal, específicamente en la vía que conduce a Pasacaballos.

En este punto, las autoridades inmovilizaron un vehículo usado equipado con una carrocería telescópica. Tras la inspección física y documental, se detectaron inconsistencias que impidieron acreditar su correcta introducción al régimen aduanero colombiano.



El avalúo comercial de esta pieza de maquinaria se estimó en 4.736.631.600 pesos, mientras que su valor consignado en registros aduaneros era de 1.578.877.200 pesos.

De manera simultánea, un segundo operativo tuvo lugar en el sector del antiguo peaje de Gambote, también sobre la vía Mamonal. En esta ubicación, la fuerza pública y los agentes de aduana interceptaron un camión grúa usado que no contaba con el soporte documental exigido por la normativa vigente para su permanencia en el país.

Según las cifras oficiales proporcionadas por la entidad, este vehículo cuenta con un avalúo comercial de 4.900.533.540 pesos, consolidando así un golpe significativo a la circulación de bienes no regularizados en el departamento de Bolívar.

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Estos resultados en la capital de Bolívar se complementan con las acciones de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), que en lo corrido del año 2026 ha logrado la aprehensión de otras unidades de maquinaria tipo camión grúa por un valor superior a los 3.212 millones de pesos.

La estrategia de la DIAN no se limitó a la costa caribe; en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, se interceptó un cargamento masivo de tecnología. El envío contenía 2.300 unidades compuestas por teléfonos móviles, discos duros y tabletas, mercancía avaluada en aproximadamente 1.900 millones de pesos que carecía de los soportes legales para su comercialización.

Sandra Liliana Cadavid, directora de gestión de Aduanas de la DIAN, señaló que estas intervenciones son el resultado de una labor de fiscalización exhaustiva tanto previa como posterior al ingreso de las mercancías

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El objetivo primordial de estas acciones es salvaguardar la industria nacional y asegurar que todos los actores económicos compitan bajo condiciones de equidad, cumpliendo con los gravámenes y requisitos técnicos estipulados por la ley. La autoridad aduanera subrayó que el ingreso de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales afecta directamente la estabilidad económica del país.

Por ello, se ha reforzado la vigilancia en puntos críticos como puertos, aeropuertos y zonas de frontera, instando a los empresarios a formalizar todos sus procesos de importación y a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales de denuncia, como la Línea Anticontrabando 159, para reportar cualquier irregularidad en el manejo de mercancías extranjeras.