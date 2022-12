Por falta de aval, ya en Bogotá no puedo ser candidato: Angelino Garzón

El ex vicepresidente Angelino Garzón, en entrevista con Blu Radio, lamentó que en Bogotá no puede ser candidato por el Partido de La U, pues esa colectividad ya confirmó su apoyo a Rafael Pardo.



Sin embargo, dijo que todavía espera que La U le entregue el aval para ser el candidato a la Alcaldía de Cali.



“Si el Partido de La U me da el aval para Cali, yo lo acepto, pero en Bogotá ya se lo dieron a Rafael Pardo que no es de la colectividad”, manifestó Garzón.



Además, Angelino Garzón confirmó que el próximo sábado 12 de marzo se reunirá con varios abogados de Cali para presentar una tutela ante el Consejo Nacional Electoral para tratar de lograr la candidatura sin necesidad del aval de La U.



“Me pasó lo del ‘Coronel no tiene quién le escriba’, la carta nunca llegó y por lo tanto se reunirá el próximo sábado 12 de marzo con un grupo de abogados y abogadas de Cali para que yo les autorice presentar una acción de tutela porque consideran que la decisión del Consejo Nacional Electoral me está violando el derecho a ser elegido”, manifestó.



Por su parte, en Bogotá, tratará de ser candidato por medio de firmas.



De esta manera, el ex vicepresidente durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos, aún no aclara si buscará ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o de Cali, pero lo más probable es que sea por la capital del Valle del Cauca, si es que La U le otorga el aval.