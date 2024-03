Por falta de póliza de seguro, carrotanques para llevar agua a La Guajira no circularán

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene nuevo director. Carlos Alberto Carrillo Arenas llegó a la entidad pidiendo renuncias e intentando resolver el lío con el contrato de compra de los carrotanquespara llevar agua a La Guajira, que resultó estar presuntamente rodeado de corrupción, irregularidades y sobrecostos.

En medio de un debate de control político, Carillo anunció que estos vehículos no van a circular por el departamento, al menos por ahora, porque carecen de pólizas de seguro. Durante su intervención, Carillo aseguró que Olmedo López fue “torpe” porque, aunque recibió advertencias de técnicos sobre la viabilidad del proyecto de carrotanques, decidió seguir adelante.

“No se necesita ser ingeniero o experto para entender que carrotanques de 16.000 litros difícilmente va a llevar agua a una ranchería de la Alta Guajira”, dijo el director.

Agregó que la entidad estará abierta a evaluar las responsabilidades, a reunirse con la Contraloría e informar que fue lo que ocurrió con el contrato de 46.000 millones de pesos.

El funcionario también dijo que no podía asistir al debate del 21 de marzo sobre elfenómeno de El Niño porque estará acompañando el Gobierno con el pueblo en Montería, del 18 al 22. Señaló que no enviará a alguien de confianza porque hasta ahora está haciendo nombramientos en la entidad.

“Mi obligación no es otra que pedir la renuncia protocolaria, no tendría por qué pedirla, de hecho, algunos funcionarios en un acto de decencia ya me la han enviado”, concluyó.