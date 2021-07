"¡Por favor!": desesperado clamor de dueña de hotel quemado y destrozado durante protestas en Neiva

Marieta Falla, propietaria del Hotel Los Dujos de Neiva, describió los momentos de pánico y dolor que tuvo que vivir por los ataques que recibió la infraestructura por parte de manifestantes en esa ciudad.

Los gritos de dolor, auxilio y un "¡por favor, por favor! para quienes atacaban su hotel, se conocieron a través de redes sociales.

"Fueron momentos terribles en medio del desespero mío, de impotencia, de dolor. Me llaman y me dicen, "nos están incendiando". La afectación total fue en el área del lado de las oficinas. No hubo afectación de personas, indicó Falla en BLU Radio.

La propietaria del hotel dijo que en el momento del ataque se encontraban tres huéspedes en sus instalaciones.

"Teníamos tres en ese momento, fueron momentos terribles para ellos y para mi también. Incluso, expuse mi vida teniendo un bebé y con el desespero salí a pedirle a estos muchachos que no nos atacaran más", afirmó.

Hay que decir que este hotel ya había sufrido afectaciones por la pandemia, robos y lluvias.

Escuche aquí la entrevista completa: