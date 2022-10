Por narcotraficantes o criminales no nos vamos a dejar intimidar: Óscar Naranjo

El vicepresidente de la República, el general en retiro Óscar Naranjo, arrancó su agenda de trabajo en Tumaco luego de ser posesionado en su cargo.

Llegó a la Casa de la Memoria Histórica del Pacífico Nariñense en compañía de la alta consejera para los derechos humanos, Paula Gaviria, y del viceministro del Interior Guillermo Rivera, para reunirse con más de 20 líderes comunales, defensores de derechos humanos y miembros de Juntas de Acción Comunal.

"Los delincuentes, el crimen organizado, deben quedar notificados de que el gobierno va a proteger a las comunidades, que no haya lugar a equivocaciones. Por organizaciones narcotraficantes o dedicadas a cualquier tipo de renta criminal no nos vamos a dejar intimidar", dijo Naranjo.

Allí reconoció que hay que fortalecer el Estado y las instituciones para superar la violencia.

"Vamos a actuar con serenidad, pero con firmeza y toda determinación para enfrentar el crimen organizado", enfatizó.