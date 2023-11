Por pelea a golpes, CAR Cundinamarca suspendió elección de representante del sector privado

La elección del representante del sector privado ante la CAR Cundinamarca fue suspendida este miércoles debido a los enfrentamientos a golpes protagonizados por algunos representantes con derecho al voto del sector privado. La CAR, por el momento, no se ha pronunciado, y aún se desconoce la nueva fecha de la elección.

La elección del representante estaba prevista que se llevara a cabo en el Club Laverdier en horas de la mañana del 22 de noviembre, pero tuvo que ser suspendida luego de que se desatara un enfrentamiento por parte de un acompañante de una candidata que estaba inhabilitada, impidiendo así el desarrollo de la elección del consejo directivo de la CAR en representación del sector privado.

El enfrentamiento se habría originado porque varios de los candidatos presentados fueron inhabilitados por parte de la CAR, y esta no habría resuelto la totalidad de las impugnaciones presentadas por los candidatos.

"Estamos aquí, más de 100 personas, donde nos están violando todos los derechos para registrar y tener las credenciales de quienes representamos. Hoy llegamos aquí a estas instalaciones donde nos dicen que las personas que están apoyando esta inscripción y elección no están registradas, y hoy no pueden votar", denunció Luisa Fernanda Aragón, una de las aspirantes.

Publicidad

Según la CAR, solo quedaron habilitados ocho candidatos, entre ellos Laura Carolina Cleves, Danilo Ramírez, Luis Alfonso Rubiano, Juan Carlos Escobar, Luis Alberto Rodríguez, Javier Useche, Julián Ramos y Didier Rodríguez, quien explicó que todo el concurso se ha realizado de acuerdo al cronograma.

"No lo tuvo en cuenta, no lo tomó en cuenta o no quiso o no pudo, y llegó con su gente a una elección en la que ella no podía presentarse. Estaba debidamente notificada y había podido ejercer sus recursos de ley común y corriente, como en cualquier elección. La situación que hoy se presentó fue absolutamente delicada, donde hubo lesiones a personas, afectación del orden y destrucción de propiedad privada", explicó Didier Rodríguez.

Lo que se ha conocido es que varios de los candidatos presentados no cumplían con los requisitos, e incluso uno de ellos fue denunciado ante las autoridades judiciales por presentar documentación falsa. Por el momento, la CAR no ha definido la fecha de la elección del representante del sector privado.

Publicidad

Puede ver: