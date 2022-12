Por prudencia fiscal se cancela revocatoria a Petro, afirma registrador nacional

Carlos Ariel Sánchez , registrador nacional, aseguró que si bien la revocatoria se cancelará hasta cuando quede en firme, el cronograma para su organización se cancela para evitar gastos innecesarios.

“Queda suspendido una vez el alcalde se notifique, en ese momento queda en firme la decisión, pero no podemos seguir adelante con un proceso que seguramente no va a tener éxito, porque si el alcalde sale no tiene ningún sentido la revocatoria”, comentó el registrador nacional.

Sánchez agregó que si llega a pasar algo que suspenda las decisiones, como las medidas cautelares que pueda dictar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “iniciamos de nuevo el proceso”.

Si no avanza la medida internacional, el presidente Juan Manuel Santos deberá nominar una terna de candidatos para que los bogotanos elijan su nuevo alcalde.

Según Sánchez, los tiempos venideros serían así: 10 días calendario para que el presidente Santos expida el decreto de destitución, 10 días para elegir un encargado mientras el Movimiento Progresistas entrega la terna, 10 días para elegir un alcalde de esa terna y 55 días para las elecciones atípicas. Así, solo hasta abril o mayo Bogotá conocería a su nuevo mandatario.