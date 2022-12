¿Por qué el Estado no muestra eficiencia en otros casos de niños secuestrados?

En su editorial, el periodista Felipe Zuleta celebra la liberación de Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, pero se pregunta por qué el Estado no muestra la misma eficiencia en otros casos de niños secuestrados.



Zuleta pone como ejemplo los casos de Karen Dayana Lambraño, una niña de 7 años que fue secuestrada hace seis meses cerca del municipio de Monpox, Bolívar y de Paula Nicole Palacios, secuestrada en Nariño hace cinco meses. (Lea también: Primeras imágenes de Daniela Mora tras su liberación )



“¿Por qué las autoridades no ponen los focos en el secuestro de estas dos niñas? ¿Por qué siguen secuestradas? ¿Por qué la Policía no ha logrado encontrar a los secuestradores y a las niñas?”, dijo.