¿Por qué exgobernadora Oneida Pinto denunció a funcionarios de la Fiscalía?

La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto presentó una denuncia penal contra dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. El documento fue radicado este martes 11 de junio.

Se trata de Ángela Santana, fiscal 46 anticorrupción, y Carlos Castañeda, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que según Pinto “la han venido fustigando y hasta exigiéndole cosas indebidas”.

Los delitos por los que pide que se investigue a estos funcionarios son concusión, cohecho, tráfico de influencias, prevaricato, injuria y calumnia.

El documento advierte, en primer lugar, de una solicitud de dinero al abogado Diego Parodi para la fiscal anticorrupción 46, Ángela Santana Toro.

En diálogo con Blu Radio, Pinto explicó que le han venido pidiendo recursos para evitar órdenes de captura y que debió entregar una parte del dinero para obtener las pruebas.

“En el mes de noviembre de 2018 viajando en un vuelo de LATAM desde Valledupar a la ciudad de Bogotá se me acercó un señor de nombre Diego, me dijo que él era íntimo amigo de la de los fiscales delegados anticorrupción Ángela Santana Toro y Carlos Castañeda Crespo. Me suministró su número de teléfono para que cuando yo llegara a Bogotá lo llamara, guardé su número como ‘el del vuelo’; el mismo día lo llamé y me pidió la dirección de mi casa. Ese día me pidió 700.000 pesos para viajar a la ciudad de Barranquilla a hablar con los fiscales Ángeles Santana y Carlos Castañeda. Yo le entregué solo 500.000 pesos. El motivo era conversar con ellos sobre mis casos”, según el testimonio de Pinto.

Y agrega que Diego Parodi, le habría dicho que la fiscal Ángela Santana le mandaba decir que ella la podía ayudar escuchándola en un interrogatorio, pero que la condición principal para que eso avanzara era, dice Oneida Pinto, que le mandara 10 millones de pesos en efectivo.

Asegura que teme por seguridad y pide celeridad en las investigaciones por parte de la Fiscalía.

