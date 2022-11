¿Por qué la academia española le cierra las puertas a la homeopatía?

Al respecto, Alberto Sacristán, presidente de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, dijo que “el máster de la institución catalana gozaba de gran prestigio, por lo que su cierre representa un duro golpe para esa disciplina”.



Señaló también que en torno a la homeopatía hay varios conceptos erróneos “en la población en general y las personas que critican la homeopatía. He oído decir que la valeriana es homeopatía, puede que sea como puede que no, la valeriana es una planta medicinal (…). Lo que aprovechamos el efecto terapéutico de ese medicamento diluido, pero evitamos los efectos secundarios que pueden aparecer en dosis altas.”



El experto defiende los efectos positivos de la homeopatía: “Según los datos disponibles que tenemos hoy de homeopatía, tenemos más de 6 meta análisis que están a favor de esta; a favor quiere decir que dan resultados positivos en eficacia de la homeopatía”.



“Existen más de 1.800 trabajos de investigación a nivel básico, es decir a nivel celular en que el resultado es positivo en cuanto al beneficio de la homeopatía”, añadió.



El pasado 4 de marzo, el diario El País de España registraba que un alumno de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona impulsó una petición a través de la plataforma Change.org para que el rector del claustro, Dídac Ramírez i Sarrió, eliminara la homeopatía de la universidad.



La petición logró el apoyo de 1.290 personas, que se unieron contra un curso “que no está apoyado por la evidencia, carente de metodología científica, criticado y catalogado como una estafa por toda la comunidad científica”.