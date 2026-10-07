¿Por qué se retrasan o cancelan los vuelos?, estas son las causas que debe conocer

Los retrasos y las cancelaciones de vuelos son situaciones que pueden presentarse incluso cuando una persona ya tiene todo listo para viajar. Aunque en algunos casos pueden estar relacionados con problemas de operación de una aerolínea, existen otros factores que tienen mayor peso a la hora de decidir si un avión puede despegar o debe permanecer en tierra.

La prioridad de las autoridades aeronáuticas es mantener la seguridad de pasajeros y tripulantes. Por eso, cuando las condiciones del aeropuerto, del espacio aéreo o del propio vuelo no permiten mantener una operación segura, pueden establecerse restricciones que terminan afectando los horarios. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) señala, por ejemplo, que las condiciones meteorológicas pueden afectar el flujo del tránsito aéreo y generar retrasos y cancelaciones.

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En Colombia, además, la capacidad de los aeropuertos puede convertirse en un factor importante. Esta situación suele ocurrir en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se han aplicado medidas para regular la cantidad de vuelos que pueden operar en determinadas franjas horarias.

¿Por qué se retrasan o cancelan los vuelos?

Uno de los factores que puede generar cambios en los itinerarios es el clima. Tormentas, lluvias fuertes, vientos, baja visibilidad u otras condiciones pueden reducir la capacidad de un aeropuerto o afectar la seguridad de las operaciones. La OACI explica que estos fenómenos pueden incluso provocar el cierre temporal de pistas y afectar vuelos que operan en otros aeropuertos, debido a que el sistema aéreo está conectado.

Otro factor es la capacidad del aeropuerto y del espacio aéreo. Cuando en una determinada franja horaria hay más vuelos de los que pueden ser gestionados de manera segura, las autoridades pueden establecer restricciones para ordenar las salidas y llegadas.

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El aeropuerto El Dorado presenta sobredemanda de vuelos en algunas horas que supera su capacidad operacional. Ante este escenario, la Aeronáutica Civil ha aplicado el Programa de Demoras en Tierra.

Esta herramienta permite regular la cantidad de vuelos cuando la demanda supera la capacidad disponible del aeropuerto en una franja determinada. Como consecuencia, algunos vuelos pueden sufrir retrasos o ser reprogramados, tanto en rutas nacionales como internacionales.

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El clima y el personal también pueden afectar la operación

El Programa de Demoras en Tierra puede usarse cuando existan circunstancias que afectan la capacidad de operación. Latam Airlines señala en su página web entre ellas las condiciones climáticas adversas y la falta de personal aeronáutico.

Varios pasajeros esperando para abordar un avión en la puerta de embarque. Foto: imagen de referencia creada con IA, Blu Radio.

Además, los efectos de una restricción no necesariamente quedan limitados a un solo vuelo. Un cambio en la operación de un aeropuerto puede generar una cadena de retrasos porque una aeronave o una tripulación que llega tarde puede ser necesaria para otro vuelo. La OACI también advierte que las limitaciones de capacidad en un aeropuerto pueden tener efectos sobre una red mucho más amplia de vuelos.

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Los problemas técnicos también cambian itinerarios

Una aeronave puede requerir una revisión o mantenimiento antes de continuar con su operación. En esos casos, la salida puede retrasarse mientras se verifica que el avión esté en condiciones adecuadas para volar.

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La seguridad tiene prioridad frente al cumplimiento del horario. La OACI establece que “la seguridad operacional debe mantenerse como una prioridad fundamental y que pueden adoptarse medidas que reduzcan las interrupciones sin ponerla en riesgo”.

Por eso, un retraso no siempre significa que exista un problema grave con el avión. En ocasiones, la decisión responde precisamente a los procedimientos establecidos para evitar que una aeronave opere bajo condiciones que representen un riesgo.

¿Qué puede hacer un pasajero si su vuelo cambia?

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Cuando un vuelo es cancelado o reprogramado, el pasajero debe revisar la información entregada por la aerolínea y las alternativas disponibles para su itinerario.

En el caso de vuelos afectados por el Programa de Demoras en Tierra, las compañías aéreas indican que el pasajero puede aceptar el nuevo itinerario propuesto o elegir una nueva fecha o solicitar la devolución del pasaje, según las opciones disponibles.

