“Por supuesto” que se está acabando el chavismo: exministro mentor de Chávez

indicio de que se está acabando el chavismo.

“Por supuesto, la situación de caos que está viviendo el país no le da posibilidades de seguir adelante. El manejo arbitrario del país no le da posibilidades al (chavismo) de seguir adelante. Definitivamente el país se deshilacha de orilla a orilla. La situación que vive el país no la habíamos vivido en la historia”, dijo.

En ese sentido Miquilena agregó que los malos manejos de los recursos, en la época de bonanza petrolera, llevaron a Venezuela a un “estado de represión”.

El exministro agregó que la “tozudez” del grupo que ahora maneja al país está llevando a Venezuela al precipito, aunque agregó que desconoce que haya un golpe de Estado en marcha para sacar al presidente Nicolás Maduro.

“Lo que puede haber es que los militares se alineen a la Constitución y en cuyo caso no necesitan dar un golpe de Estado para lograr constitucionalmente la salida de Maduro, a través de la renuncia”, agregó.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a una marcha en Caracas en un acto en el que el alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez, anunció la prohibición de que las protestas que organice la oposición se desplacen por el territorio que gobierna.