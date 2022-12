Posición de Vargas Lleras no impactará en resultado de plebiscito: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que así la oposición del Centro Democrático o las críticas del vicepresidente Germán Vargas Lleras sigan sonando, eso no cambiará el triunfo del SÍ en el Plebiscito por la Paz.



“La posición de un dirigente político o de otro o de un partido o del propio vicepresidente no tiene finalmente mayor impacto en el resultado final del Plebiscito”, manifestó el ministro.



Dijo que es una campaña política más allá del santismo vs uribismo, por lo que las opiniones de algunos no cambiarán la profundidad de los acuerdos.



“Leí con mucha atención las declaraciones del vicepresidente, donde dice que ha estado marginado, confiaría en que esas imprecisiones tal vez fueran motivadas por mala información que ha recibido frente al proceso en general y frente al capítulo de justicia transicional”, añadió.



El jefe de la cartera política dijo que no ha hablado con el vicepresidente Vargas Lleras después de sus críticas a las facultades otorgadas al Tribunal Especial para la Paz.



Además, dijo que la actual campaña no es una cualquiera, como presidencial o legislativa, sino que es una campaña superior.



“La campaña del Plebiscito en algunos sectores se está cometiendo la equivocación de verla bajo el prisma de una campaña política cualquiera, esta campaña está muy por encima de esta circunstancia, no estamos haciendo una campaña de Gobierno ni de santismo vs uribismo, aquí hay en juego mucho más para el país y esta debe ser una campaña ciudadana, por eso he venido señalando que después del 2 de octubre hay que insistir en un gran acuerdo político nacional”, comentó.



Finalmente, el ministro Cristo destacó que ya se conozca el acuerdo final firmado entre el Gobierno y las Farc, pues así se desmienten las falsas acusaciones de quienes se oponían al proceso.



“En este proceso estuvimos con el cuento de Caperucita Roja y el lobo, es bueno que se hayan conocido todo los acuerdos. Durante los últimos años se le estuvo anunciando a los colombianos que ya venía el lobo, que venía la constituyente para las Farc, toda la reforma para las Fuerzas Militares, que venía el cambio de modelo económico y social, nada de eso ha sucedido. Por eso es importante que se hayan conocido todos los acuerdos”, finalizó.

Publicidad