Precio de la gasolina y el ACPM: así quedaron tarifas en las principales ciudades en Colombia

A partir del 4 de mayo de 2026 entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles para las 13 ciudades principales de Colombia.

Los conductores y el sector transporte deben estar atentos a estos ajustes, ya que el promedio del precio de venta al público (PVP) se ha fijado en 15.848 para la gasolina corriente y 11.282 para el ACPM.



Tarifas en ciudades principales

Villavicencio y Cali: Las ciudades con la gasolina más cara.

De acuerdo con el último reporte, Villavicencio registra el precio más alto del país para la gasolina, alcanzando los 16.391 por galón.

En el caso del ACPM en Villavicencio quedó en 11.676.



En Cali, el galón de gasolina quedó en 16.300 y $11.724 por galón de ACPM, siendo esta última la tarifa de diésel más elevada entre las ciudades principales.

Situación en Bogotá, Medellín y Barranquilla

En las tres ciudades con mayor parque automotor, los precios se mantienen por encima del promedio nacional:

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Bogotá: El galón de gasolina se sitúa en 16.291 y el ACPM en 11.576.

Medellín: La gasolina corriente cuesta 16.211, mientras que el ACPM está en 11.601.

Barranquilla: Presenta tarifas ligeramente más bajas, con la gasolina a 15.924 y el ACPM en 11.251.

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Cúcuta y Pasto mantienen los precios más bajos

Debido a su condición de zona de frontera, los Cúcuta sigue ofreciendo los precios más competitivos del territorio nacional: el galón de gasolina se vende en $14.252 y el de ACPM en tan solo 9.453.

En Pasto, la gasolina se encuentra en 13.886 y el ACPM en 10.496.