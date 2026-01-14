En vivo
Avión Hércules sigue llevando ACPM a Mitú y Puerto Inírida ante crisis por bajo nivel de ríos

Avión Hércules sigue llevando ACPM a Mitú y Puerto Inírida ante crisis por bajo nivel de ríos

Más de 30.000 galones de ACPM fueron transportados por vía aérea hacia los departamentos de Vaupés y Guainía en medio de la compleja situación que enfrentan estas regiones por la reducción del caudal de los ríos, principal vía de abastecimiento

