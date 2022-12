Precio del predial corresponde al avalúo del inmueble: director Catastro

predial, el cual vence el plazo de pago con 10% de descuento este viernes 10 de abril, diciendo que “lo que hace Catastro es encontrar el valor comercial de los inmuebles en Bogotá y a partir de allí el Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (Confis) nos define el porcentaje que se disminuye ese valor comercial para encontrar el valor catastral”.



“En este momento está en el 82% para estratos altos, esa tarea llevamos haciéndola por 5 años para ir manteniendo esa relación específica. Por ahora, Catastro simplemente adopta las medidas que tome el Distrito. No hay que olvidar que hay predios que están en el 90%: lotes, predios para parqueaderos, bodegas y predios en desuso”, dijo.



Sobre el alto incremento del cobro del impuesto en localidades de estrato 1 y 2, aseguró que “Tunjuelito creció 1 millón de metros cuadrados de construcción; dentro del proceso, Catastro pasa predio a predio verificando las condiciones frente a la vigencia anterior y lo que encontramos es que se están construyendo áreas nuevas, al construirse áreas nuevas el avalúo catastral de ese inmueble puede tener un incremento. También puede subir el avalúo al cambiar el uso que se dé al predio”.



Explicó además las principales razones “que hacen que los impuestos prediales crezcan: En 2008 se definió por el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo por equidad tributaria para que no creciera en la misma medida el avalúo catastral versus el valor que tenía que pagar en el impuesto predial. Entonces, el tema de la capacidad de pago pasa por este acuerdo”.



“Por otro lado”, continúa, “los valores no corresponden a la burbuja inmobiliaria sino a un proceso de oferta y demanda”. Luego, lo que hacemos es atender las reclamaciones, entendiendo la problemática que se presenta, por eso a la fecha hay 1500 revisiones de avalúo, ya hemos dado respuesta a cerca de 600, pero hemos atendido a más de 6 mil personas y hemos atendido a mucha gente que ha entendido que el valor del inmueble está bien dado”.



“La idea es discutir nuevamente en el Concejo de Bogotá discutir y entender el tema para darle una solución más efectiva. El plazo no se amplía, como ya se dijo, pero ya hay una exención tributaria para gente que sufrió desastres naturales, eso ya es una norma que se ha aplicado; sin embargo, el tema de cuotas es uno de los temas que debe llevarse al concejo de Bogotá”, finalizó, refiriéndose a posibles soluciones temporales que sirvan a corto plazo para mitigar el descontento generalizado en varios sectores de la ciudad.