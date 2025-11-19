Premios Simón Bolívar EN VIVO: vea la quincuagésima entrega de esta ceremonia

Desde las 5:00 de la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, se llevará a cabo la quincuagésima edición de los Premios Simón Bolívar, los cuales reconoces a los periodistas de Colombia y eligen los mejores trabajos que se hicieron en el último reconocido tanto labor periodística como profundidad de la investigación.

Cabe recordar que el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar otorga los siguientes premios:



Gran premio a la Vida y Obra de un Periodista.

Premio al Periodista del Año.

Premios al Trabajo Periodístico.

Estímulos al Periodismo Universitario.

Estos son los jurados de los Premios Simón Bolívar 2025

José Navia (presidente del jurado): ha lanzado seis libros de crónica periodística y profesor, cronistas y editor de reportajes de El Tiempo, apoyando también Semana, SoHo y El Malpensante.

ha lanzado seis libros de crónica periodística y profesor, cronistas y editor de reportajes de El Tiempo, apoyando también Semana, SoHo y El Malpensante. Marisol Cano: doctora en Comunicación y fue directora de El Magazín de El Espectador y la Unidad de Medios de la Universidad Nacional.

doctora en Comunicación y fue directora de El Magazín de El Espectador y la Unidad de Medios de la Universidad Nacional. Patricia Gómez: periodista, documentalista e investigadora. Experiencia en proyectos de Noticias Uno, RCN, Caracol Radio, entre otros.

periodista, documentalista e investigadora. Experiencia en proyectos de Noticias Uno, RCN, Caracol Radio, entre otros. Juan Camilo Maldonado: periodista y politólogo, exdirector y miembros del Consejo Rector de Mutante.

periodista y politólogo, exdirector y miembros del Consejo Rector de Mutante. John Otis: periodista estadounidense, reporte de la guerra en Irak y Afganistán e investigador del conflicto armado en Colombia. Corresponsal en América Latina de National Public Radio (NPR).

periodista estadounidense, reporte de la guerra en Irak y Afganistán e investigador del conflicto armado en Colombia. Corresponsal en América Latina de National Public Radio (NPR). León Darío Peláez: fotógrafo y comunicador social con experiencia en El Tiempo, Semana, entre otros.

fotógrafo y comunicador social con experiencia en El Tiempo, Semana, entre otros. Sandra Sánchez: filósofa, magíster en Historia y Cultura y doctora en Historia. Investigadora y analista de medios en clave de poder y género.

Este es el link para ver EN VIVO los premios Simón Bolívar 2025