Prepárese para el martes. Escuche los hechos que serán noticia en este resumen

Barack Obama visite la zona de desastre.

Al menos 91 personas, 20 de ellas niños, murieron en esta ciudad, mientras no se descarta que la cifra de víctimas pueda aumentar. Los centros de emergencia atienden a 145 personas.

El presidente Juan Manuel Santos comienza a definir qué colectividades lo acompañarán en el proceso de reelección y aclarar las dudas que se han generado con el anuncio de un eventual nuevo mandato.

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, aseguró que el Gobierno no está interesado en hablar con las Farc eternamente y confía en que los diálogos no vayan más allá de este año.

Dura caída de las importaciones en Colombia. El pasado mes de marzo se redujeron 10,3%, según reportó el Dane. El descenso se atribuye a la menor producción en la industria con lo que los empresarios aumentan las cancelaciones de pedidos de materias primas.

Por lo menos ocho colombianos están detenidos en Venezuela sin aparente justificación. Según la Defensoría del Pueblo, la guardia venezolana ha mantenido un trato hostil con pobladores de la zona de frontera en Guanía.

Un fiscal seccional de Bogotá compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue los actos de violencia en los que supuestamente incurrió el congresista José Rodolfo Pérez tras la golpiza denunciada por su exesposa Zully Mejía.

Un crecimiento del 26 por ciento en los recursos de América Latina espera alcanzar la Alianza del Pacifico liderada por Colombia, Perú, Chile y México y que será oficializada este jueves en Cali.

La fiscal Martha Lucía Zamora se declaró a la espera de que se fije la fecha en la que acudirá a rendir su versión, por su participación en la investigación al ex diputado y ex secuestrado Sigifredo López, donde se le culpó de haber participado en la muerte de los once diputados del valle.

Autoridades de Colombia, Panamá, Chile, Brasil y Canadá participarán este martes y miércoles en un foro de la OEA sobre políticas de defensa en el que también intervendrá el secretario general del organismo, José Miguel Insulza.

En Antioquia detuvieron a un pastor pentecostal señalado de abusar contra dos menores de 12 y 14 años en el municipio de Tarazá.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles aseguró que todo gobierno corrupto e ilegítimo siempre implosiona, tras conocerse la grabación del presentador del programa La Hojilla, Mario Silva contra el presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello acusado de fuga de divisas y generar división al interior del chavismo.

En deportes, el ciclista colombiano Rigoberto Urán llega tercero a la semana definitiva del giro de Italia. El colombiano luchará este martes por un puesto en el podio en la etapa número 16 que consta de 237 kilómetros.

Por su parte Independiente Santa Fe desplazó 18 jugadores a Lima y viajará este martes a Cuzco en donde este miércoles jugará la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Real Garcilaso.