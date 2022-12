Presencia de Guillermo Botero en MinDefensa le hace daño al presidente: Roy Barreras

El senador Roy Barreras, citante a un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que al funcionario “se le salió la seguridad de las manos hace rato”.

“El primer paso para recuperar la confianza entre la ciudadanía, la sociedad y las fuerzas militares, es la salida del ministro Botero, que le está haciendo al presidente Duque”, sostuvo Barreras.

“Desgraciadamente han vuelto las falsedades, inclusive los falsos positivos para engañar a Colombia. Y al presidente, que se le engañó en Naciones Unidas con una información falsa”, añadió.

Barreras recalcó que la situación en Cauca es la problemática más compleja en materia de seguridad que enfrenta el ministro Botero.

“Han pasado demasiadas cosas y las más dolorosas y recientes son las masacres del Cauca, territorio que se le salió de control a un ministro que no conoce, que no sabe, que no tiene experiencia”, declaró Barreras.

“En la última encuesta Gallup bajó 25 puntos la favorabilidad de las FF.MM. que es nuestro gran capital”, agregó.

Barreras se mostró escéptico de los resultados del debate.

“La moción de censura no se ha estrenado en Colombia, nunca ha tenido éxito, hay que decirlo. Entre otras cosas, porque los senadores o lo representantes se ven intimidados para votar frente a gobiernos poderosos o que tienen, por supuesto, muchas maneras de ejercer control”, declaró.

