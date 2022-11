Presentan proyecto de ley que busca prohibir alquiler de vientre en el país

Guerra explicó que la propuesta de la colectividad “quiere prohibir por completo esta práctica comercial de usar el vientre de las mujeres con fines económicos porque eso es algo que no debe ser permitido”.



Afirmó que el alquiler de vientre es un claro “atentado contra la dignidad de la mujer y contra los derechos de los no nacidos”.



Agregó que no se puede permitir que se “denigre la condición de la mujer porque es que este proceso es como cualquier cosa, es como si usted quiere un caballo y los busca por internet, lo paga y ya”.



Dijo que se busca la prohibición y no una regulación del tema porque “hay una línea muy delgada que es lo que queremos evitar, este es un tema que se ha vuelto comercial y eso es lo que queremos evitar”.



“Es mejor evitar esas cosas, en una sociedad se prima el bien supremo y no podemos individualizar todos los casos”, dijo la senadora.



Aseguró que hay varios países alrededor del mundo que han prohibido la práctica “y son países desarrollados que lo hacen principalmente para evitar el tema comercial.



La senadora dijo que no se puede ver a un bebé como “un objeto que se puede comprar y vender, no nos podemos rebajar a denigrar la condición humana, hay muchas otras formas de tener hijos lejanas de esa”.



“Este es un tema en el que el país debe reflexionar mucho, es un tema de derechos humanos”, aseveró Guerra.