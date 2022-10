Presidenta de JEP respondió a Uribe y pidió llevar un debate con serenidad y respeto

Luego de que la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, enviara una carta al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, en la que le pidió respeto en el compromiso por la paz, en medio del debate que se lleva a cabo en el Congreso por las objeciones a la Ley Estatutaria que puso en la mesa el presidente Iván Duque, la magistrada hizo referencia a que el objetivo de la misiva tiene que ver con diferentes manifestaciones que últimamente se han presentado y que para ella son “hostiles” y ponen en entredicho el profesionalismo de quienes trabajan en el tribunal.

Le puede interesar: Presidenta de JEP le pide respeto al expresidente Uribe a través de una carta

Publicidad

“Si yo envío una carta al senador Uribe es porque en las últimas semanas, sobre todo no en el ámbito precisamente político, se han dado manifestaciones agresivas, hostiles, que ponen en entredicho, por ejemplo, la idoneidad profesional de quienes hacemos parte de la Jurisdicción. Entonces el destinatario de la carta parece que no da lugar a ningún equivoco. En mi criterio, no es participar en política simplemente", dijo.



"Hago un llamado respetuoso a que todos y todas las colombianas cumplamos con el deber que deviene del artículo 22 de la Constitución, que nos llama a tramitar en paz, incluso, el proceso de paz”, señaló Linares.

Agregó que el uso del lenguaje en un estado de derecho como el colombiano implica que el respeto esté en todas las expresiones y llamó a tramitar las diferencias con altura.

“El debate político se da en el escenario natural, en democracia. Nosotros aludimos es que esos debates, de temas complejos que comprometen el proceso de paz, deben darse con la serenidad que ello implica y siempre pensando que la paz es un derecho y un deber de todos y todas las colombianas”, añadió.