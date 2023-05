Presidente de Fecode le dice mentiroso a Néstor Morales por imágenes en asamblea

En medio de la asamblea de Fecode se vivió una confusa situación que generó gran controversia. Los líderes William Javier Díaz y Carlos Rivas protagonizaron un incidente en el que ambos cayeron de la tarima durante una pelea por el micrófono. Aunque ellos aseguran que se trató de un accidente, la situación ha dejado muchos interrogantes en el aire.

Un video que se ha difundido en las redes sociales muestra el momento exacto en el que el presidente Carlos Rivas cae al suelo, seguido de la reacción inmediata de varias personas que se acercan a ayudarlo. Muchos usuarios en las redes sociales han interpretado este hecho como un enfrentamiento físico entre los líderes de Fecode. Sin embargo, Carlos Rivas salió a desmentir estas versiones y dijo que no hubo ningún acto de agresión por su parte ni por parte de sus aliados.

Al respecto, habló el presidente de Fecode con Néstor Morales en Mañanas Blu. Durante la entrevista, Morales le mostró al profesor Rivas las imágenes del incidente y le insistió en la posibilidad de que se tratara de una pelea. Sin embargo, el líder sindical mantuvo su postura y calificó las acusaciones de mentira.

"Yo no sé si ustedes vieron golpes. El compañero y yo estamos sobre la tarima y lo que pasa es que nos vamos al piso, pero no hubo absolutamente ninguna agresión de nadie. Ustedes podrán entender que nosotros somos una organización sindical, una organización seria, y nuestras diferencias no las resolvemos así (…) Usted vio cuando el compañero me pasa la mano y dice que no hubo agresión. Yo creo que sí la vio. No hubo coñazos, hombre, no sea mentiroso. Ahí no se ve ni un solo golpe. No falta la verdad", afirmó el presidente de Fecode.

Publicidad

Morales continuó cuestionando al profesor Rivas, mostrando el video donde se ve claramente cómo ambos líderes caen al suelo y son asistidos por otras personas presentes en la asamblea; Rivas negó rotundamente cualquier tipo de agresión y argumentó que simplemente perdieron el equilibrio durante la discusión.

"No hubo ni agarrón, ni hubo agresión”, reiteró Rivas.

Reviva la entrevista en Mañanas Blu: