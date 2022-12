Presidente de la Comisión de Acusación pide investigar al secretario del Senado

El representante Julián Bedoya, presidente de la Comisión de Acusación, aseguró que pedirá a la Fiscalía investigar por qué el secretario de Senado Gregorio Eljach presuntamente habría repartido en la plenaria de la Cámara un documento de carácter reservado relacionado con el magistrado Jorge Pretelt. (Lea también: No entregué documento sobre investigación a Pretelt: Gregorio Eljach )



“En la plenaria logramos advertir que había sido utilizado de manera indebida el recurso humano de la Cámara para repartir a los 166 congresistas un documento que tiene la gravedad de la reserva. He tomado la decisión de solicitarle a la Fiscalía General de la Nación y a control interno disciplinario del Senado y de la Cámara que adelanten las investigaciones para esclarecer los hechos”, dijo Bedoya.



El representante calificó de lamentable este suceso y agregó que hay quienes están interesados en recusar a todos los miembros de la Comisión de Acusación para dilatar está instigación de un presunto soborno en el caso Fidupetrol. (Lea también: No entorpecemos la investigación contra Pretelt: abogado del magistrado )



“Para poder establecer la intención del secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco. Lo que pude sentir en dicha plenaria es el de tratar de constreñir, presionar y amenazar el libre desarrollo de la investigación disciplinaria que adelanta está Comisión”, finalizó.