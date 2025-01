Presidente de la CUT: "No nos gusta, pero si toca convocaré nuevamente a estallido social"

Uno de los retos que tiene el Gobierno en este 2025 es lograr la aprobación antes del 20 de junio de la reforma laboral , que actualmente se tramita en el Senado de la República. Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, junto con la bancada de la coalición de Gobierno buscaron en diciembre pasado acelerar el debate mediante la radicación de la ponencia de la iniciativa para tercer debate, con la firma de cuatro de los doce ponentes de la Comisión Séptima del Senado, los demás integrantes de esta célula legislativa acordaron primero adelantar una serie de audiencias públicas en todo el país, antes de radicar las ponencias faltantes y citar el debate respectivo al retomar sesiones el próximo 16 de febrero.

Pues los congresistas ya comenzaron a evacuar estas audiencias públicas y la primera fue este jueves 23 de enero en el Auditorio de la Escuela Nacional del Deporte en Cali, Valle del Cauca, por iniciativa de la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado.

Durante el evento, una de las intervenciones que más llamó la atención fue la del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, quien criticó las posiciones críticas del empresariado al proyecto y los invitó a ceder en sus posiciones para recuperar los derechos que, según Arias, había quitado a los trabajadores la reforma del gobierno Uribe del año 2002.

El líder sindical despertó la polémica al señalar que, si no había un compromiso para aceptar los cambios de la reforma laboral, podría venirse otro ‘estallido social’: “Los empresarios tienen que perder algo, por supuesto, y no es revanchismo, es que la riqueza se tiene que redistribuir. Colombia no puede seguir siendo un país cuyo honor es ser campeón de la desigualdad. Eso no puede ser, senadora Norma. No puede haber más estallidos sociales, por Dios. Estamos otra vez recabando la misma situación. ¿Cuántas pérdidas se generan por el estallido social? Innumerables, y los empresarios nos la repiten cada vez. Pues bueno, a nosotros no nos gusta eso, pero si es la única opción que nos van a dejar, pues yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción. Señores empresarios, tienen que ustedes acabar con la mezquindad que tienen sobre el tema de la distribución de la riqueza. No pueden seguir solamente las cosas para ustedes”, señaló Arias ante el auditorio.

Por su parte, la senadora Norma Hurtado, citante de la audiencia señaló que esta es una oportunidad “crucial para reconocer los avances alcanzados en materia laboral y productivos con el fin de impulsar, corregir y consolidar una nueva estrategia. Sin embargo, es importante y fundamental no ignorar las persistentes dinámicas de informalidad que alcanzaron el 55,4 % de la población a nivel nacional. Sumado a ellos, ciertos segmentos de la población continúan enfrentando tasas alarmantes de desempleo, especialmente las mujeres que registran una tasa del 10,3, mientras que los jóvenes presentan cifras preocupantes en varios departamentos que oscilan entre el 38.1 % y el 23.6”.

Las audiencias continuarán mañana viernes en Valledupar convocada por la senadora de MAIS, Martha Peralta y se extenderán en varias ciudades (Valledupar, Cartagena, Popayán, Santa Marta y Bucaramanga) hasta el próximo 3 de marzo.