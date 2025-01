Presidente del Congreso por secuestro de yerno de Edmundo: "Colombia debe protestar"

Las tensiones en Colombia por cuenta de la crisis política que enfrenta Venezuela ante el robo de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el recrudecimiento de la represión, la violación sistemática de derechos humanos, y los choques entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machado a pocos días de la posesión presidencial; han llevado a que desde distintos sectores políticos hicieran un llamado al presidente Gustavo Petro y su Canciller Luis Gilberto Murillo, para que tome una posición que pase entre rechazar la invitación y no delegar al embajador Milton Rengifo para participar del acto de posesión este viernes 10 de enero en Caracas, rechazar la violencia y reconocer a Edmundo González como presidente electo, según se comprueba por las actas rescatadas por los opositores al régimen.

Frente al hecho más reciente de represión, el secuestro del yerno de González, el presidente del Congreso colombiano, Efraín Cepeda, manifestó su voz de rechazo al calificar el hecho como un nuevo intento de acallar y amedrentar a las fuerzas democráticas.

“Los países democráticos no podemos tolerar ese tipo de acciones que violan los derechos humanos. El mundo entero sabe que el pueblo venezolano eligió a Edmundo como su presidente de forma democrática en las urnas, por lo tanto, ese mandato debe respetarse con la toma de juramento este viernes 10 de enero. Colombia debe protestar, no podemos avalar hechos como estos”, señaló el senador conservador en su cuenta de X.

La dictadura en Venezuela sigue intentando amedrentar a la fuerzas democráticas, hoy con el secuestro del yerno del presidente electo de Venezuela Edmundo González cuando llevaba a sus hijos al colegio.



Justo voces integrantes de las comisiones de relaciones internacionales del Congreso, como el senador Nicolás Echeverry (conservador) y el representante Jorge Rodrigo Tovar (Curules de Paz - Vicepresidente de la Cámara), han pedido a Cepeda que reciba en una sesión del Congreso al presidente electo González y a María Corina Machado como un símbolo de respaldo de la mayoría del poder legislativo a la democracia y la restauración de las libertades en el vecino país.

Incluso voces desde la oposición como el senador por Cambio Radical, Carlos Motoa, pidieron al Gobierno Petro evaluar la continuidad de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Otras voces provenientes del Partido Liberal, como el representante Octavio Cardona, sostienen que “a tres días, aún se siente la esperanza de que Venezuela resurja esperando que se posesione el presidente electo, no el dictador”.

A su vez, la representante verde Katherine Miranda criticó la posición del Presidente Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo , que tendrá de delegado en la posesión al embajador en Caracas y que no reconocerán ningún resultado si no se presentan las actas por parte del CNE. “En tres días sabremos si el Gobierno colombiano está del lado de la democracia o la dictadura. Apoyar a Maduro no solamente los hace cómplices del régimen, sino también de los secuestros y asesinatos”.