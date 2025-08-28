Presidente del Consejo de Estado sobre críticas al magistrado Ibáñez: "Deploramos descalificaciones”

La Corte Suprema de Justicia sesiona en pleno desde la ciudad de Villavicencio, en donde realiza su encuentro anual esta vez lleva como título “Justicia Somos Todos”, allí, hicieron presencia algunos de los presidentes de las altas cortes entre ellos el del Consejo de Estado quien no dudó en respaldar a su colega el togado Jorge Enrique Ibáñez.

El magistrado Álvarez señaló que la justicia es una sola y que la Rama Judicial actúa para hacer prevalecer la vigencia de la Constitución y que el magistrado Ibáñez es hoy el representante de una cabeza de los órganos de la justicia y su papel, como lo viene haciendo, es representar a una rama del poder público.

“Nosotros deploramos que haya descalificaciones y que por supuesto no se respete las decisiones de la justicia”, señaló el magistrado Álvarez.

Todo esto tiene un contexto, y es que por supuesto el último año ha sido de constantes fricciones entre el presidente de la Corte Constitucional y el Gobierno, entre otras cosas, por el estudio de la reforma pensional que resulta clave y de total interés para el presidente Gustavo Petro.

El último episodio tuvo que ver con las críticas hacia el magistrado Ibáñez tras haber decretado un auto y solicitando unas pruebas para anexarlas al estudio de las demandas que piden tumbar la pensional.

En ese sentido, el magistrado Ibáñez en su momento se defendió y rechazó las acusaciones en su contra de querer dilatar el estudio de la Ley, y las declaraciones de Luis Alberto Álvarez son un claro espaldarazo entre las altas cortes.