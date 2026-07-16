Presidente JEP asegura que jurisdicción tiene 15 años de vigencia tras cíticas de presidente electo

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, en entrevista con Noticias Caracol, aseguró que ese tribunal no ha solicitado una prórroga de su mandato constitucional y afirmó que la jurisdicción avanza dentro de los tiempos establecidos para culminar las investigaciones de los macrocasos tras críticas del nuevo Gobierno del Presidente electo Abelardo De La Espriella.

El magistrado Ramelli se refirió a la posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse cambios sobre la continuidad de la JEP. El magistrado recordó que la Constitución fijó un periodo de funcionamiento de 15 años para la jurisdicción, con la posibilidad de extenderlo únicamente para culminar los juicios, si así lo determina el Congreso.

“Nosotros, por constitución, tenemos 15 años, llevamos 8. Lo que establece la Constitución es que eventualmente se pueden ampliar a 20 para terminar los juicios, pero nosotros nunca hemos pedido ninguna prórroga”, afirmó.

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: Suministrada

El presidente de la JEP explicó que la jurisdicción tampoco ha solicitado tiempo adicional para avanzar en las investigaciones de los macrocasos. “Pero es que nosotros nunca hemos pedido plazos para emplear los macrocasos. Nosotros estamos terminando ya la fase de investigación de los macrocasos dentro de la Constitución y la ley vigente. Lo que dice la Constitución es que eventualmente el Congreso de la República pueda ampliarlo, no para seguir las investigaciones, sino para terminar los juicios. Pero eso es un debate que no necesariamente tiene que darse ahora”, señaló.



Ramelli también respondió a las críticas formuladas por el presidente electo, quien ha calificado a la JEP como un “disfraz” para la impunidad. Frente a esas afirmaciones, el magistrado defendió los resultados alcanzados por la jurisdicción.

“Yo no comparto esa afirmación sencillamente porque hemos dado unos resultados que nunca se han dado en Colombia. Entonces, pues, impunidad es lo que había, y lo digo claramente. A pesar de los esfuerzos de la justicia ordinaria, los índices de impunidad en Colombia eran muy altos. No habían imputaciones, por ejemplo, por violencia sexual, cometido por la antigua guerrilla de las Farc, ni tampoco por 21.000 secuestros, ni tampoco todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, nosotros en temas, digamos, de investigación, hemos llegado mucho más lejos de lo que la justicia ordinaria llegó alguna vez en Colombia, apoyándonos en lo que ellos hicieron”, manifestó.

Durante la entrevista, el presidente de la JEP también se pronunció sobre las declaraciones del presidente electo respecto al último comandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, a quien ha considerado que debería permanecer en prisión de por vida.

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Sobre ese punto, Ramelli explicó que el régimen de sanciones previsto en el Acuerdo Final de Paz aplica tanto para exintegrantes de las Farc como para miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante la jurisdicción. “Lo que está en el acuerdo de paz es que aquellos comparecientes, tanto de las FARC como de la fuerza pública, es que esto también es para la fuerza pública, que decidan decir la verdad y reconocer su responsabilidad, tienen una sanción diferente. Aquellos que no y se vayan a un juicio pueden terminar con penas privativas de la libertad hasta 20 años. Entonces, el tema no solamente es para la antigua guerrilla, el tema es para la fuerza pública. Y nosotros tenemos más de 7.000 comparecientes de fuerza pública. Entonces, el mensaje sería para todo el mundo”, concluyó.