Presidente Petro confirma que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro

El presidente Gustavo Petro confirmó que no asistirá a la posesión presidencial en Venezuela el próximo viernes, 10 de enero.

A través de su cuenta de X, el mandatario anunció que no asistirá al evento y rechazó las detenciones de líderes opositores en ese país. En ese mismo sentido, aseguró que no reconoce las elecciones, que no fueron democráticas, pero que no intervendrá en los asuntos internos de ese país.

El trino del mandatario ha generado confusión y contradicciones, pues rechaza

las detenciones de opositores, no reconoce las elecciones, pero también asegura que no romperá relaciones con el vecino país. Adicional, se refirió a los bloqueos económicos y atribuyo responsabilidades también a Estados Unidos.

Sin embargo, al evento asistirá el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, en representación del país.

Este es el trino del presidente Gustavo Petro:

"Igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto, y otros hechos, impide mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro.

La solicitud de Colombia no fue atendida en el sentido de máxima transparencia en las elecciones pasadas, cuando tal posibilidad se expuso en diversos espacios de encuentro político al que fuimos invitados. En Europa, en Venezuela y en los EEUU. Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos.

El gobierno colombiano entiende que nuestros dos pueblos están ligados por sangre, cultura e historia, y que cerrar fronteras, evitar el relacionamiento diplomático y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Lleva a que las fronteras sean de las mafias, y se provoca el hambre de millones de seres humanos colombianos y venezolanos y su éxodo, y a la violación sistemática de sus derechos humanos.

Cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela.

Las fuerzas progresistas de Colombia mantendrán su relación de colaboración y amistad con todas las fuerzas progresistas de Venezuela en procura de una gran dialogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia.

La libertad de los pueblos es el objetivo de cualquier progresismo. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas. Permanecer en el poder y regalar el petroleo parace ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana.

En mi caso personal, jamás aceptaré tal propuesta. La unidad el pueblo, a pesar de sus diferencias internas, es la base de una poderosa soberanía. Por tanto el dialogo interno es el instrumento fundamental de la soberanía La lucha de Bolívar siempre fue por una región democrática y soberana. Creo que es lo contrario de lo que se propone desde esos núcleos de la política norteamericana. Solicitamos la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas".

Reunión entre Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo

El presidente Gustavo Petro se reunió este martes en la Casa de Nariño con el canciller Luis Gilberto Murillo para hablar sobre Venezuela , la postura de Colombia y lo que ocurrirá el próximo 10 de enero, día de la posesión.

Durante casi una hora estuvieron reunidos el canciller y el presidente. El tema principal de este encuentro fue Venezuela. Aunque el vicecanciller Jorge Rojas había confirmado la presencia del embajador de Colombia en Caracas, Milton Rengifo, en la posesión de Nicolás Maduro.