Presidente Petro cuestionó transformación de Coldeportes a Ministerio: "Una pérdida de tiempo"

En medio de la posesión de la nueva ministra del Deporte y dos funcionarios más para su Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó el cambio de Coldeportes a Ministerio del Deporte y lo calificó como "una pérdida de tiempo".

“No encuentro la bondad de haber pasado de Coldeportes a Ministerio del Deporte, parece ser más una pérdida de tiempo”, dijo el presidente Gustavo Petro en medio de la posesión de la nueva ministra de Deporte, Luz Cristina López, el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y la secretaria jurídica de Presidencia, Paula Robledo.

“Lo que yo encuentro en el Ministerio de Deporte actual es que se ha criticado, hay gente que ha criticado el que se haya convertido en ministerio. Yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a ministerio, lo mismo que sucedió con Colciencias a ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no la encuentro”, agregó.

El mandatario también hizo un fuerte llamado a la nueva ministra para que priorice la educación sobre la construcción de obras de infraestructura para el deporte, como los estadios. Según el presidente se ha priorizado “los ladrillos”, por encima de los deportistas, agregó que fue precisamente eso lo que ocurrió con los Panamericanos.

Publicidad

“En deporte viene pesando más los ladrillos que la educación, eso tiene un sentido y es que entre más ladrillos, más corrupción hay. La infraestructura no puede ser la prioridad porque cuando hay esas prioridades, y lo acabamos de ver en los Panamericanos, la prioridad es en construir, no se piensa en los deportistas, se piensa en las obras. 800 millones de dólares en obras de ese evento puede ser una gran equivocación. Los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer unos juegos panamericanos por la viveza de su director, porque podíamos hacer los traslados de dineros, estábamos en las fechas”, continuó el presidente Petro.

A la secretaria jurídica de Presidencia, Paula Robledo, le encargó no equivocarse cuando de normas se trate y al director del DPS, Gustavo Bolívar, le pidió poner en marcha la atención con subsidios para la niñez, las madres cabeza de hogar y los adultos mayores, allí el mandatario también mandó pullas al Congreso y al presidente del senado Iván Ñame por el trámite de la reforma pensional.