Presidente Petro dice que entregará el poder a pesar de que le piden "cosas inconstitucionales"

El presidente Gustavo Petro aseguró este martes, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que entregará el poder el próximo 7 de agosto, fecha en la que concluye su mandato constitucional, y sostuvo que no permanecerá en el cargo pese a que, según dijo, le han solicitado hacer "cosas que serían inconstitucionales".

En su publicación, el mandatario afirmó que el proceso de entrega del Gobierno continuará conforme a lo establecido por la ley, aunque insistió en que el empalme seguirá desarrollándose de manera pública.

"El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más", escribió.Petro añadió que no aceptará permanecer en el poder más allá del término de su mandato.

"Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final y soy un demócrata y respeto la Constitución", señaló.



Las declaraciones del jefe de Estado se conocen en medio de la crisis alrededor del proceso de empalme con el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Este mismo martes, el mandatario electo anunció la suspensión inmediata del empalme, al argumentar que el Gobierno saliente pretendía utilizar ese mecanismo para legitimar actuaciones que, según su criterio, desconocen el orden constitucional. En ese pronunciamiento sostuvo que la transición debía desarrollarse bajo principios de transparencia y dentro del marco institucional.

Frente a esa decisión, Petro respondió que el proceso de entrega del Gobierno continuará y afirmó que se dispondrán "sillas vacías" para los representantes del gobierno entrante mientras deciden reincorporarse al empalme.

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El presidente también reiteró que respetará el resultado del calendario institucional y dejará el cargo al finalizar el periodo para el que fue elegido, insistiendo en que su mandato "tiene un final" y que su actuación estará enmarcada en el cumplimiento de la Constitución.

El mensaje hace parte de una extensa publicación en la que el mandatario abordó otros temas relacionados con la transición de gobierno y lanzó nuevas críticas contra el presidente electo y su equipo. Sin embargo, en relación con el relevo presidencial, Petro enfatizó que la entrega del poder se realizará el 6 de agosto, conforme a los tiempos establecidos para el cambio de gobierno.

Trino completo del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en X en el que afirmó que entregará el poder el próximo 6 de agosto, rechazó permanecer en el cargo más allá del fin de su mandato y aseguró que el proceso de empalme con el gobierno entrante continuará conforme a la ley.