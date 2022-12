Presuntos guerrilleros del ELN secuestraron a 4 geólogos en Norte de Santander

Una fuente cercana a un organismo humanitario de la ciudad de Ocaña, en Norte de Santander, manifestó a BLU Radio que cuatro geólogos, contratistas de una firma de explotación minera, fueron secuestrados en Norte de Santander.



Los hechos se habrían presentado en la vereda Santa Inés del municipio de El Carmen.



Del plagio solo se conoce que los contratistas se desplazaban en una camioneta particular cuando fueron interceptados por hombres armados que se los llevaron con rumbo de desconocido.



Las autoridades aún no se pronuncian al respecto.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reaccionó a esta noticia a través de su cuenta de Twitter donde escribió: “El pacto Americano de los derechos Humanos o Convención Americana, no debe ser violado ni por derechas ni por izquierdas”; en otro trino dice: “El apresamiento de la oposición no está bien, tampoco la incitación al golpe, tampoco las chuzadas, tampoco las destituciones en Colombia”.



-La Fiscalía reportó la captura de uno de los presuntos responsables del asesinato de la joven Ana Milena Torres, quien fue hallada muerta en un caño de Bogotá hace algunos días.



-El padre de dos de los menores asesinados en Palmar de Varela, habló en BLU Radio y dijo que su ex esposa era una mujer agresiva y que no le permitía ver a sus hijos.



-Un juez de Barrancabermeja condenó a más de 45 años de cárcel a un hombre que el año pasado mató un menor de 6 años.



-Las autoridades reportan la captura de más de 30 inmigrantes ilegales en el sur del país.



-En las próximas horas será judicializado el conductor de un camión que pretendía sacar 100 kilos de cocaína del aeropuerto Eldorado de Bogotá.



-La Procuraduría apeló la detención domiciliaria que le fue concedida a alias ‘El Papero’.



-Un hombre fue asesinado esta madrugada en Bogotá, al parecer por robarle su bicicleta.



-El presidente del Concejo de Medellín, Fabio Rivera, presentó disculpas públicas por la pelea que se armó en medio de una sesión del cabildo.



-Habitantes de Jamundí Valle protagonizan una protesta pacífica esta mañana, en contra de la instalación de un peaje en la vía que conduce a la ciudad de Cali.



-A la clínica León Trece de Medellín fue trasladada una de las dos personas heridas, luego de pisar una mina antipersonal en el municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia.



-1500 motociclistas se movilizaran hoy en Pasto reclamando la libertad de una niña que desapareció desde el 28 de diciembre en Buesaco, Nariño y de la cual aún no se sabe nada de su paradero.



-Grecia podría llegar a un acuerdo con la Unión Europea para superar la crisis económica de ese país.



-Estados Unidos y Reino Unido robaron códigos de seguridad para poder intervenir teléfonos celulares alrededor del mundo, de acuerdo a las últimas declaraciones de Edward Snowden.