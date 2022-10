Presuntos viajes de ‘Timochenko’ a Cuba son polémica innecesaria: MinDefensa

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón , aseguró que no quiere que se arme una tormenta por sus declaraciones sobre los supuestos viajes de ‘Timochenko’ a La Habana con ayuda de Venezuela.

“Prefiero no hacer comentarios alrededor de esto, porque me parece que se puede crear una polémica que me parece innecesaria. Lo que el país tiene que tener claro es que las Fuerzas Militares tienen el deber de perseguir a los delincuentes, y lo segundo, que nuestras unidades de inteligencia tienen el deber de estar investigando dónde se esconde esta gente”, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró en las últimas horas que hay información que indica que el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’ ha viajado varias veces a La Habana.

Sin embargo, fuentes cercanas al proceso de paz confirmaron a BLU Radio que ‘Timochenko’ no ha ido a la mesa de negociaciones y tampoco se ha reunido con los negociadores del Gobierno. No se descarta entonces que con esta nueva información, revelada por Pinzón, el guerrillero se habría encontrado con algunos de los voceros de este grupo insurgente que están en la isla.