Pretelt deberá demostrar que predios son legales: Restitución de Tierras

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, aseguró que el magistrado Jorge Pretelt y su esposa deberán demostrar ante las autoridades que los predios adquiridos en Córdoba se hicieron con trámites legales.



“Si durante el proceso restitutivo logran demostrar que tuvieron todo el cuidado a la hora de adquirir esos predios, seguramente en el proceso de restitución les den la buena fe, pero si no logran demostrar eso, muy seguramente van a tener que devolver esos predios y no van a recibir ninguna indemnización”, explicó el director de Restitución.



Además aseguró que la zona donde están ubicados los predios que actualmente se encuentran en manos de Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt, quien según Sabogal, históricamente se ha visto afectada por la presencia de grupos paramilitares y bandas criminales.



“Es una zona que está afectada por paramilitarismo y ahora tiene una alta presencia de bandas criminales (…) En la zona de La 35, en San José de Milagros, encontramos que unas 100 familias estaban reclamando tierras que habrían sido obligadas a vender o que no habían podido volver por culpa de la ‘Casa Castaño’”, dijo Sabogal.



Cabe recordar que Reinaldo Villalba, quien vendió la finca La Corona que hoy tiene en líos a la esposa del magistrado Jorge Pretelt, aseguró en Mañanas BLU que sí fue amenazado por un hombre que se hacía llamar ‘El Burro”, aunque aclaró que las amenazas no las recibió de los implicados.



“Yo la compré en el año 86, aproximadamente. Yo no se la vendí a Martha. Se la vendí al señor Evelio Díaz, alias ‘El Burro’. Ellos me presionaron para que vendiera esas tierras. Me amenazaron. Llegaron dos hombres y me dijeron que si no la vendía yo, la vendía la viuda”, dijo al afirmar que la vendió en 14 millones.



Agregó que desconoce cómo llegaron las tierras a manos de Martha Ligia Patrón y que la fecha donde sucedieron las amenazas y la posterior venta de la finca se dio “más o menos” en 1994.