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Blu Radio  / Nación  / Primer choque entre equipo de presidente electo y Gobierno Petro durante empalme

Primer choque entre equipo de presidente electo y Gobierno Petro durante empalme

Este viernes se hizo una reunión de la comisión nacional de empalme entre gobierno entrante y saliente.

Con reunión entre Restrepo y Ávila comenzó empalme entre gobiernos Petro y De la Espriella
Con reunión entre Restrepo y Ávila comenzó empalme entre gobiernos Petro y De la Espriella
Foto: suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

Este viernes el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de hacienda, Germán Ávila, se reunieron con sus equipos en Casa de Nariño para definir la metodología del proceso de empalme.

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Inicia empalme entre Petro y De la Espriella con primera reunión entre Restrepo y Ávila

El empalme contará con una fase sectorial, en la cual se reunirán equipos del Gobierno entrante y el gobierno saliente, para hablar de temas específicos. Al mismo tiempo habrá reuniones del comité nacional.

La primera reunión fue transmitida por la cuenta de X del vicepresidente electo y ahí ya se presentó un primer choque.

Restrepo aseguró que el Gobierno entrante tiene preocupaciones sobre el manejo que se le ha dado al déficit fiscal, a la crisis energética, al sistema de salud, a las negociaciones de paz y a la entrega de tierras, entre otros. Por eso, Restrepo anunció que pedirán más información sobre estos temas.

José Manuel Restrepo.jpg
José Manuel Restrepo
Foto: Universidad del Rosario.

Ávila respondió asegurando que el mismo vicepresidente electo dijo que estos espacios no podían convertirse en un show mediático.

“No aceptamos bajo ninguna circunstancia que a esta comisión se le ponga ningún apellido distinto a la de empalme, nosotros no aceptamos ningún nombre distinto. Yo los invito a que no cometamos el error de hacer incómoda o hasta inviable la actividad de esta comisión”, dijo Ávila.

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Restrepo volvió a responderle.

“Cuando se hace un proceso de empalme de cara a los ciudadanos ellos también merecen saber lo que se discute y merecen saber los problemas más importantes del pais. Yo no estoy esperando que me responda en esta sesión, estoy simplemente poniendo de presente ciertas preocupaciones que hemos encontrado en este proceso de empalme”, agregó Restrepo.

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